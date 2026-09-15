Sıcaklıklar düşüyor dikkat! O illerde sağanak bastıracak...
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geldi. Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek. Pek çok ilde kuvvetli sağanak etkili olacak. İşte il il hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre bugün birçok ilde sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz'de ise hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul’un kuzey, Konya'nın ve Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul’un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutl, gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nin batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 30°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Mersin ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 31°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 28°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 22°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 28°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 33°C
Az bulutlu
VAN 26°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 33°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 35°C
Az bulutlu ve açık