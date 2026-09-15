Sıcaklıklar düşüyor dikkat! O illerde sağanak bastıracak...

Sıcaklıklar düşüyor dikkat! O illerde sağanak bastıracak...

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geldi. Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek. Pek çok ilde kuvvetli sağanak etkili olacak. İşte il il hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar...

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Sıcaklıklar düşüyor dikkat! O illerde sağanak bastıracak... - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre bugün birçok ilde sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz'de ise hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

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Sıcaklıklar düşüyor dikkat! O illerde sağanak bastıracak... - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul’un kuzey, Konya'nın ve Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Sıcaklıklar düşüyor dikkat! O illerde sağanak bastıracak... - Resim: 3

Hava sıcaklığının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Sıcaklıklar düşüyor dikkat! O illerde sağanak bastıracak... - Resim: 4

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul’un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 26°C

Parçalı ve az bulutlu


ÇANAKKALE 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Sıcaklıklar düşüyor dikkat! O illerde sağanak bastıracak... - Resim: 5

EGE

Parçalı ve az bulutl, gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nin batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 30°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK 27°C

Parçalı ve az bulutlu

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Sıcaklıklar düşüyor dikkat! O illerde sağanak bastıracak... - Resim: 6

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Mersin ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 31°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 28°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 22°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Sıcaklıklar düşüyor dikkat! O illerde sağanak bastıracak... - Resim: 7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 28°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 33°C

Az bulutlu

VAN 26°C

Az bulutlu

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Sıcaklıklar düşüyor dikkat! O illerde sağanak bastıracak... - Resim: 8

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 33°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 35°C

Az bulutlu ve açık

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meteoroloji hava durumu sağanak sıcaklık