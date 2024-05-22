Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava geri dönüyor! Meteoroloji'den yeni rapor, işte Türkiye'de hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu verilerini paylaştı. Tahminlere göre yağışlı hava yurdu etkisi altına alacak. Sıcaklıklarda ise cuma gününden itibaren düşüş bekleniyor. MGM bugün için 5 ile sarı kodlu uyarı yaptı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer bölgelerde çarşamba (bugün) hava nasıl olacak? İşte Türkiye'de 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Konya, Eskişehir ve Adana çevreleri, Ankara’nın güney, Rize ve Artvin'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.
Sıcaklık: Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor. Toz taşınımı uyarısı: Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının, Cuma gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.