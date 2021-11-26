Sıcaklıklar 10 derece düşecek yağışlı hava 7-8 gün sürecek! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Çok dikkatli olun

"Bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya'dan yeni bir yağışlı hava kütlesi giriyor" diyen Şen "Akdeniz üzerinden gelen. Ve bu uzun süre kalacak gibi gözüküyor Türkiye üzerinde. Uzun süre dediğim 7-8 günlük periyotta Türkiye'yi ıslatacak gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.