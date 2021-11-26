Sıcaklıklar 10 derece düşecek yağışlı hava 7-8 gün sürecek! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Çok dikkatli olun
Bu akşam saatlerinden itibaren yurdu etkisi altına alacak olan yağışlarla ilgili Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen uyarılarda bulundu.
CNN Türk canlı yayınında 'Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Orhan Şen "Bugün akşama Yağmur var İstanbul'da. Bugün Doğu Anadolu'da öğleden sonra Kar Yağışı da mümkün. Erzurum, Kars, Ardahan, Van, Ağrı civarlarında." dedi.
"Bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya'dan yeni bir yağışlı hava kütlesi giriyor" diyen Şen "Akdeniz üzerinden gelen. Ve bu uzun süre kalacak gibi gözüküyor Türkiye üzerinde. Uzun süre dediğim 7-8 günlük periyotta Türkiye'yi ıslatacak gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.
Şen "İstanbul'da öğleden sonra bulutlanma başlayabilir. Sıcaklıklar da mevsim ortalamalarının bayağı üzerinde seyrediyor ve bu ısınma biraz daha devam edecek." şeklinde konuştu.
Şen "Akşam saatlerinde Anadolu yakasında yağmur başlayacak güney ilçelerinde, ondan sonra da gece de tüm İstanbul'u etkisi altına alacak. Marmara bölgesinde kuvvetli gözüküyor yağışlar." dedi.