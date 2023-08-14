Sıcaklıklar 10 derece artacak! İl il beklenen sıcaklık değerlerini Meteoroloji açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir...
Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Mısır ve Libya tarafından gelen bu sıcak hava dalgası, özellikle Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerini etkileyecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıkacağını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta illerde görülmesi beklenen sıcaklık değerlerini açıkladı. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pazar günü etkisini artıran hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gelecek hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Bazı illerin günlük en yüksek hava sıcaklıklarının şu aralıklarda olması öngörülüyor:
"Ankara 33-38, İstanbul 28-29, İzmir 32-34, Kayseri 37-40, Adana 38-45, Hatay 36-42, Mersin 36-43 Kahramanmaraş 38-45, Osmaniye 38-45, Konya 38-40,
"Eskişehir 37-41, Kırıkkale 39-41, Bolu 34-38, Karabük 37-40, Amasya 35-38, Malatya 40-43,