Sıcaklık mevsim normalleri altına düşüyor! Seferler iptal Meteoroloji uyardı
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 derece altına düşmesi bekleniyor. Öte yandan bugün poyrazın hızının fırtına hızına yakın olduğu belirtilirken, Meteoroloji ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yaptı.
Meteoroloji genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Sıcaklık düşüyor, fırtına etkili olacak. Öte yandan bazı bölgelerde sağanak yağış da bekleniyor. İşte yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Muğla'nın kuzeyi, Osmaniye, Adana'nın kuzeyi,Hatay'ın batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı düşüyor
Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Fırtına uyarısı
Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.