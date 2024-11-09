Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor! Bakmadan plan yapmayın poyraz üşütecek
Ülkede ayaz etkili oluyor, hava sıcakları azalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son tahminlere göre, iç kesimlerde pus etkili olurken Marmara'daki kuvvetli rüzgar ise üşütecek. 13 Kasım'dan itibaren ise yağışlar geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık