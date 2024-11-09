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Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor! Bakmadan plan yapmayın poyraz üşütecek

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Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor! Bakmadan plan yapmayın poyraz üşütecek

Ülkede ayaz etkili oluyor, hava sıcakları azalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son tahminlere göre, iç kesimlerde pus etkili olurken Marmara'daki kuvvetli rüzgar ise üşütecek. 13 Kasım'dan itibaren ise yağışlar geliyor.

Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor! Bakmadan plan yapmayın poyraz üşütecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

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Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor! Bakmadan plan yapmayın poyraz üşütecek

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor! Bakmadan plan yapmayın poyraz üşütecek

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor! Bakmadan plan yapmayın poyraz üşütecek

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

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