Sıcaklık düşüyor! Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Sağanak yağış ve kar yağışı geliyor. Yetkililer yağışların Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyılarında "kuvvetli" olmasının beklendiğini açıkladı. Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.