Sıcaklık düşüyor! Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı
Uzun süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar düşüyor. Türkiye soğuk ve yağışlı bir havanın etkisi altına giriyor. Yetkililer bazı illerde kar yağışı beklendiğini açıkladı. İşte yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Sağanak yağış ve kar yağışı geliyor. Yetkililer yağışların Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyılarında "kuvvetli" olmasının beklendiğini açıkladı. Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
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Marmara'nın kuzey ve batısı, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Hatay'ın iç kesimlerinde sağanak öngörülüyor.
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Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.
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