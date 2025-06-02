Sıcaklık artmaya devam ediyor! Bayramda hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Gün gün tahminler...
Meteoroloji verilerine göre, yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları daha da artacak. Çarşamba gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenen sıcaklıklar, Kurban Bayramı arefesinde zirveye ulaşacak. İşte 'Bayramda hava nasıl olacak?' sorusunun cevabı...
Ülke genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Vatandaşlar "Bayramda hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Meteoroloji verilerine göre; artan sıcaklıklar, Kurban Bayramı arefesinde zirveye ulaşacak. İşte gün gün tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre hafta başından itibaren daha da yükselecek sıcaklıklar, çarşambadan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Kurban Bayramı arefesinde ise sıcaklıklar zirveyi görecek. MGM'nin 2-8 Haziran haftası tahminleri şöyle:
2 Haziran Pazartesi günü İstanbul 25, Ankara 20, İzmir 30, Antalya 25, Diyarbakır 32, Trabzon 19, Erzurum 23 derece.