Sıcaklık 9 derece birden düştü! Kış geri geliyor, 12 il için kar uyarısı

Bursa, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın batısında kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

12 İLDE KAR YAĞACAK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, pazar günü 12 ilde kar yağışı bekleniyor. Buna göre; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bolu, Kastamonu, Sivas, Erzurum, Bayburt, Ardahan, Ağır, Bitlis ve Hakkari'de kar yağışı etkili olacak.