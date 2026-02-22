Sıcaklık 9 derece birden düştü! Kış geri geliyor, 12 il için kar uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre, kış geri geliyor. Pazar günü 12 ilde kar yağışı etkili olacak. Karla birlikte hava sıcaklığında da 9 derece düşüş olacak. Ayrıca yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Baharı müjdeleyen ilk cemre havaya düştü ama beklenen sıcakların aksine kış geri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Şubat 2026 tarihli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege(Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş, Gaziantep, Siirt çevreleri ve Van'ın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın batısında kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
12 İLDE KAR YAĞACAK
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, pazar günü 12 ilde kar yağışı bekleniyor. Buna göre; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bolu, Kastamonu, Sivas, Erzurum, Bayburt, Ardahan, Ağır, Bitlis ve Hakkari'de kar yağışı etkili olacak.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yaptı.
HAVA SICAKLIĞI 9 DERECE DÜŞECEK
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 9 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
İşte 22 Şubat Pazar günü bölgelere göre hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeybatısının karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı