Sıcaklık 8 derece birden artacak! Meteoroloji gün verip uyardı Tüm Türkiye'de etkili olacak
Uzun süredir etkili olan serin hava yarından itibaren yerini yeniden bunaltan sıcaklara bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği uyarısı yaptı.
Sıcaklık yeniden artıyor. Marmara Bölgesi başta olmak üzere birçok bölgede etkili olacak sıcak hava için uyarı geldi. İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama...
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul 31-33, Yalova’da 32-34, Tekirdağ’da 29-31, Sakarya, Kocaeli’nde 33-37, Kırklareli’de 32-35 Edirne’de 33-36 dereceler civarında beklendiği bildirildi.
Önümüzdeki hafta ortasına kadar bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.