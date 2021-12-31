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Sıcaklık -25 dereceye düştü! 5 metrelik buz sarkıtları oluştu: Ağrı'da hayat durdu

Demirören Haber Ajansı
Sıcaklık -25 dereceye düştü! 5 metrelik buz sarkıtları oluştu: Ağrı'da hayat durdu

TÜRKİYE'nin en soğuk illerinin Ağrı'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düşünce dere ve göller dondu. Yolluyazı köyündeki mağara ve su depolarında 5 metre boyunda buz sarkıtları oluştu.

Sıcaklık -25 dereceye düştü! 5 metrelik buz sarkıtları oluştu: Ağrı'da hayat durdu

Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Ağrı’da hayat durma noktasına geldi. 

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Sıcaklık -25 dereceye düştü! 5 metrelik buz sarkıtları oluştu: Ağrı'da hayat durdu

Gece hava sıcaklığının eksi 25 dereceye düştüğü kentte köylerdeki su şebekeleri ile dere, göl ve nehirlerin yüzeyi tamamen buz tuttu. 

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Sıcaklık -25 dereceye düştü! 5 metrelik buz sarkıtları oluştu: Ağrı'da hayat durdu

 Vatandaşlar araçlarını battaniye, naylon ve brandalarla korumaya çalıştı. 

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Sıcaklık -25 dereceye düştü! 5 metrelik buz sarkıtları oluştu: Ağrı'da hayat durdu

Merkeze bağlı Yolluyazı köyünde bulunan mağaralarda ve su depolarında 5 metre boyunda buz sarkıtları oluştu.

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