Sıcaklık 13 derece birden düşecek kar yağacak! İstanbul için de uyarı var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre iç ve batı kesimlerde sıcaklık artarken doğu kesimlerde ise azalıyor. NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan ise hafta sonu hava sıcaklıklarının düşeceğini Karadeniz yaylaları ve Erzurum’da pazar akşamı kar yağışı beklendiğini açıkladı.
NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, hafta sonu hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, Karadeniz yaylaları ve Erzurum’da Pazar akşamı kar yağışı beklendiğini açıkladı.
Çalışkan'a göre yarın Marmara ve İstanbul’da da yağış var, pazar günü İstanbul'da sıcaklıklar 5-6 derece düşecek.
Çalışkan "Cumartesi-pazar arasında sıcaklık 13 derece düşecek. Karadeniz yayaları ve Erzurum tarafına kar yağışı ihtimali yüksek.
Bugün sıcaklık düne kadar daha yüksek. Yağış ise az. Yarın da sıcak bir gün ama İstanbul ve Marmara önce serinleyecek yerlerden sıcaklık düşmeye başlıyor." dedi.