Sıcaklık 10 derece düştü Meteoroloji haber verdi bugün ve yarın etkili olacak
TÜRKİYE bahar havası yaşarken Meteorolojiden gelen haberle kışa geri döndü. Bugün sıcaklıklar 10 derece birden düştü, İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde yağmur bastırdı. Bolu, Çankırı ve Çorum illerinde kar bekleniyor, iç anadolu da ise karla karışık yağmur var.
TÜRKİYE'de dün yaşanan bahar havasına mola verildi ve kışa kısa bir dönüş yapıldı. Hava sıcaklığı yurt genelinde rekor bir düşüş kaydetti. Soğuklarla birlikte yağmur dalgası yurdu etkilemeye başladı. Marmara bölgesinde başlayan şiddetli yağışlar cuma günü de devam edecek. Hava sıcaklığı hafta sonundan itibaren yeniden yükselmeye başlayacak. İşte Meteorolojiden gelen hava durumu tahmini:
20 derecelere çıkan hava sıcaklığı bugün 10 - 12 derece arasında düşüş kaydetti. Kent merkezlerinde sağanak yağmur bastırırken, yüksek yerler için kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji uzmanları kısa süreli dolu yağışı da görülebileceğini duyurdu.
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen'in verdiği bilgiye göre hava sıcaklığı 8 derecelere kadar indi. Kuvvetli yağmur cuma günü de devam edecek. Cuma, cumartesi, pazar İç Anadolu Bolu dahil kar yağışlı. Doğu da bahara devam.
Cuma günü kar var
Bahara girmişken kışa dönüş cuma günü olacak. Bolu, Çankırı ve Çorum'da kar yağışı bekleniyor. Ankara başta olmak üzere İç Anadolu bölgesinde yağmurla karışık kar yağışı görülecek. Kar yağışı hafta sonu da iç anadolu ve doğuda devam edecek.