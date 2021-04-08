Sıcaklık 10 derece düştü Meteoroloji haber verdi bugün ve yarın etkili olacak

Cuma günü kar var

Bahara girmişken kışa dönüş cuma günü olacak. Bolu, Çankırı ve Çorum'da kar yağışı bekleniyor. Ankara başta olmak üzere İç Anadolu bölgesinde yağmurla karışık kar yağışı görülecek. Kar yağışı hafta sonu da iç anadolu ve doğuda devam edecek.