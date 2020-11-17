Sıcaklık 10 derece birden düşüyor! Kar yağışı geliyor
Sıcaklıklar sağanakların etkisiyle düşmeye başlıyor. Beklenen kış soğukları kapıda... İstanbul'da yarından itibaren rüzgarlı, yağışlı ve soğuk bir hava etkili olacak.Ayrıca Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde yer yer olumsuzluk yaratabilecek kuvvetli yağışlar beklendiği bildirildi.
Türkiye'de bugün sisli ve yağışlı bir hava etkili olacak. Sabah ve gece saatlerine dikkat! Meteoroloji yetkilileri Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde sağanak, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde aralıklı sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Marmara ve Kuzey Ege ile zamanla yurt genelinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Sıcaklık düşüyor
Öte yandan hava sıcaklıkları yarından itibaren belirgin bir şekilde düşmeye başlıyor. Yurdun batı kesimlerinde başlayacak ve 4 gün sürecek yağışların etkisiyle hissedilen sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, beklenen hava sıcaklıklarına ilişkin bilgi verdi. Çalışkan, ''Akdeniz'de; Fethiye, Muğla, Antalya, İç Anadolu Bölgesi'nde; Konya, Kayseri, Aksaray ve bazı yerlerde oldukça güçlü yağışlar bekliyoruz''diyerek uyardı.