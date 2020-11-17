Sıcaklık 10 derece birden düşüyor! Kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde aralıklı sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.