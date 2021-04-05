Sıcaklık 10 derece birden düşecek! Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da cuma günü sıcaklık 3 dereceye kadar düşecek. Ankara'da da kar yağışı bekleniyor. İşte yurtta hava durumu...
Dün geceden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak yağış hafta boyunca sürecek. Sıcaklık ise şaşırtacak. Hafta ortasında artacak olan sıcaklık bir anda 10 derece birden düşecek.
Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Antalya, Adana çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Antalya, Adana, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir’in ve Ankara’nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
Kuvvetli yağış: Yağışların; Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir’in ve Ankara’nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.