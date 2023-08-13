Sıcaklar kavurdu! Mermerin üzerinde yumurta pişirdi

"10 dakikada yumurtam pişti"

Son 10 yılın en çok sıcak günlerini yaşadığını söyleyen Mikail Kırlangıç, "Serhat şehrimizde gerçekten kuru bir sıcak var. Bu sıcaklar insanı gerçekten kavuruyor. İnsanlar durduğu yerde sıcaktan terliyor. Ben de bu yüzden deney yapmak istedim."