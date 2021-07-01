Sıcak uzak demediler! Tunceli'de mevsimlik işçiler aşıya gidemeyince sağlık ekipleri tarlaya indi
TUNCELİ'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık ekipleri, zorlu coğrafya şartlarına ve kavurucu sıcağa aldırış etmeden aşı çalışmalarına devam ediyor.
Kovid-19 salgını ile mücadele en ön safta yer alan sağlık çalışanları, kent ve ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal kesimde yaşayan vatandaşları da aşılamak için yoğun mesai harcıyor.
İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, sabah saatlerinde görevli oldukları sağlık kuruluşlarından ayrılarak dağ köyleri, 3 bin rakımlı yaylalar ve tarım alanlarının yolunu tutuyor.
Kentin zorlu coğrafyasında fedakarca çalışan ekipler, araçların çıkamadığı yerlere yürüyerek ulaşıyor. Kimi zaman sıcak kimi zaman yağmurlu havada görev yapan ekipler, kente bağlı Mazgirt ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan vatandaşların da aşılanması amacıyla çalışma gerçekleştirdi.
Aşı hizmetini mevsimlik işçilerin ayağına götürdüler
Bu kapsamda, Mazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mercan Yağız ve ebe Eda Durmuş, aşı hizmetini, iş yoğunluğundan dolayı hastaneye gidemeyen Göktepe köyü ve Akpazar beldesindeki tarlalarda çalışan mevsimlik işçilerin ayağına götürdü.