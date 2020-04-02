Sıcak su ile banyo yapmak kalp ve damar sağlığına iyi geliyor!

Haftada bir kaç kez sıcak banyo yapmak sizi kalp krizinden felce bir çok hastalıktan koruyabilir. Japonya'daki Kyoto Üniversitesi'nin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre haftada bir kaç kez 41 derece sıcak suya dalmak kalbin sertleşmiş ve tıkanmış damarlarının açılma şansını arttırıyor.