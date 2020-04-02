Sıcak su ile banyo yapmak kalp ve damar sağlığına iyi geliyor!
Haftada bir kaç kez yüksek ısıda banyo yapanların kalp damar sağlıkları iyileşme gösteriyor.İşte ayrıntılar!
Haftada bir kaç kez sıcak banyo yapmak sizi kalp krizinden felce bir çok hastalıktan koruyabilir. Japonya'daki Kyoto Üniversitesi'nin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre haftada bir kaç kez 41 derece sıcak suya dalmak kalbin sertleşmiş ve tıkanmış damarlarının açılma şansını arttırıyor.
Çünkü sıcak suya daldığınızda kan akışı bacaklardan karına oradan da kalbe doğru yükselir ve kalbin daha fazla kanla dolmasına yardımcı olur. Ayrıca yüksek sıcaklıklar tansiyonu da düşürür.
Araştırmacılar, ortalama 12 dakika boyunca banyo yapan 873 kadın ve erkeği izlediler, inme ve kalp problemlerini önlemek için vücutta oluşan değişimleri kayıt altına aldılar. Bilimsel Raporlar Dergisi'nde yayınlanan çalışma şunları özetle şunları ortaya koydu:
"Sauna banyoları kardiyovasküler hastalıklar üzerindeki olumlu etkileri azaltıyor. Sıcak su banyosu bir alternatiftir ve benzer etkilere de sahip olabilir."