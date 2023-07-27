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Sıcak şehirlere meydan okudu! İşte Türkiye'nin en soğuk ili

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Sıcak şehirlere meydan okudu! İşte Türkiye'nin en soğuk ili

Yaz aylarının kavurucu sıcakları Türkiye'nin o ilçesine uğramadı. Tokat'ın o ilçesi Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu.

Sıcak şehirlere meydan okudu! İşte Türkiye'nin en soğuk ili

Dünyayı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar Türkiye'nin de birçok şehrinde etkili oldu. Extreme sıcaklar Tokat'ın Artova ilçesine uğramadı.

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Sıcak şehirlere meydan okudu! İşte Türkiye'nin en soğuk ili

Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar her geçen gün etkisini artırırken Tokat'tın Artova ilçesinde hava sıcaklığı akşam saatlerinde hissedilir derecede düştü.

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Sıcak şehirlere meydan okudu! İşte Türkiye'nin en soğuk ili

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden alınan verilere göre hava sıcaklığının 5.8 derece ölçüldüğü Tokat'ın Artova ilçesi Türkiye'de en düşük hava sıcaklığına sahip yerleşim yeri oldu.

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Sıcak şehirlere meydan okudu! İşte Türkiye'nin en soğuk ili

Hava sıcaklığının geçtiğimiz akşam 18.00 ile bu sabah 06.00 sıralarında ölçüldüğü kaydedildi.

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