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Sıcak havayı gören Antalya'da sahile koştu! Denizin keyfini çıkardılar

İhlas Haber Ajansı
Sıcak havayı gören Antalya'da sahile koştu! Denizin keyfini çıkardılar

Ülke genelinde soğuk ve kar yağışı etkili olurken, turizm kenti Antalya’da sıcak havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar Konyaaltı sahiline koşarak, denize girdi.

Sıcak havayı gören Antalya'da sahile koştu! Denizin keyfini çıkardılar

Ülke genelinde soğuk ve kar yağışı etkili olurken turizm kenti Antalya’da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmurlu havanın ardından güneş açtı.

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Sıcak havayı gören Antalya'da sahile koştu! Denizin keyfini çıkardılar

Hava sıcaklığının 15 derece olduğu kentte, sıcak havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar Konyaaltı sahiline koştu.

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Sıcak havayı gören Antalya'da sahile koştu! Denizin keyfini çıkardılar

Sahile gelen vatandaşların birçoğu güneşlenip dinlenirken, birçoğu da ailesi ile yürüyüş gerçekleştirdi.

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Sıcak havayı gören Antalya'da sahile koştu! Denizin keyfini çıkardılar

 Turistler ise her zaman olduğu gibi 18 dereceye yaklaşan deniz suyu sıcaklığında Akdeniz’in serin sularında yüzmenin keyfini sürdü.

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