Sıcak havayı gören Antalya'da sahile koştu! Denizin keyfini çıkardılar
Ülke genelinde soğuk ve kar yağışı etkili olurken, turizm kenti Antalya’da sıcak havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar Konyaaltı sahiline koşarak, denize girdi.
Ülke genelinde soğuk ve kar yağışı etkili olurken turizm kenti Antalya’da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmurlu havanın ardından güneş açtı.
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Hava sıcaklığının 15 derece olduğu kentte, sıcak havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar Konyaaltı sahiline koştu.
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Sahile gelen vatandaşların birçoğu güneşlenip dinlenirken, birçoğu da ailesi ile yürüyüş gerçekleştirdi.
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Turistler ise her zaman olduğu gibi 18 dereceye yaklaşan deniz suyu sıcaklığında Akdeniz’in serin sularında yüzmenin keyfini sürdü.
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