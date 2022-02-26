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Sıcak havayı fırsat bilen Ruslar ve Ukraynalılar Antalya'da sahile koştu! Denizin keyfini çıkardılar

Sıcak havayı fırsat bilen Ruslar ve Ukraynalılar Antalya'da sahile koştu! Denizin keyfini çıkardılar

ANTALYA’da hava sıcaklığının 20 dereceye çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar ve turistler dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti.

Sıcak havayı fırsat bilen Ruslar ve Ukraynalılar Antalya'da sahile koştu! Denizin keyfini çıkardılar

Turizm kenti Antalya’da yaklaşık 1 haftadır etkili olan yağışlı hava bugün yerini güneşe bıraktı. 

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Sıcak havayı fırsat bilen Ruslar ve Ukraynalılar Antalya'da sahile koştu! Denizin keyfini çıkardılar

Hava sıcaklığının 20 dereceye çıktığı kentte sıcak havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline koştu. 

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Sıcak havayı fırsat bilen Ruslar ve Ukraynalılar Antalya'da sahile koştu! Denizin keyfini çıkardılar

Sahile gelerek denize girip güneşleyenlerin arasında Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının da olduğu görüldü. 

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Sıcak havayı fırsat bilen Ruslar ve Ukraynalılar Antalya'da sahile koştu! Denizin keyfini çıkardılar

Denize girmeyenler ise aileleri ile birlikte kumsalda oturarak vakit geçirdi.

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