Sıcak havayı fırsat bilen Ruslar ve Ukraynalılar Antalya'da sahile koştu! Denizin keyfini çıkardılar
ANTALYA’da hava sıcaklığının 20 dereceye çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar ve turistler dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti.
Turizm kenti Antalya’da yaklaşık 1 haftadır etkili olan yağışlı hava bugün yerini güneşe bıraktı.
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Hava sıcaklığının 20 dereceye çıktığı kentte sıcak havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline koştu.
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Sahile gelerek denize girip güneşleyenlerin arasında Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının da olduğu görüldü.
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Denize girmeyenler ise aileleri ile birlikte kumsalda oturarak vakit geçirdi.
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