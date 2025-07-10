Sıcak havaya dikkat! "Sıcak çarpması" vakalarında yoğun artış yaşanıyor

Gemcioğlu, sıcaklıkların artmasına bağlı acil servis başvurularının da yükselebildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde acil servislere sıcak çarpması şikayetleriyle başvurularda artış olabiliyor. Çoğu hasta hafif semptomlarla başvurup sıvı tedavisiyle kısa sürede taburcu edilebiliyor. Santral sinir sistemi fonksiyonu bozukluğuyla gelen hastaları hastaneye yatırarak tedavi etmek gerekiyor. Özellikle bu dönemde hava sıcaklığının 38-40 dereceye ulaşması ve nemle birlikte terlemeyle ısı kaybımız azalırken, vücut sıcaklığımız bir anda yükselebiliyor. Bu dönemde sıcak çarpmasında artış oluyor bu hasta gruplarında.

Bilişsel fonksiyonları yerinde ve kronik hastalığı olmayan kişiler serin yere geçerek ve yeterli miktarda sıvı alarak sıcak çarpmasını kolayca atlatabilirken, sıcak çarpmasını atlatamayan kişiler ise ciddi problemlerle acil servislere gelebiliyor."