Sıcak havaya dikkat! "Sıcak çarpması" vakalarında yoğun artış yaşanıyor
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artması nedeniyle acil servislere başvurularda artış olabildiği belirtilerek özellikle bebekler, yaşlılar ve kronik hastaların 10.00-16.00 saatleri arasında dışarıda bulunmamaları gerektiği uyarısında bulunuldu.
Etlik Şehir Hastanesi Dahiliye Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Emin Gemcioğlu, AA muhabirine, özellikle son günlerde hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde arttığını, buna bağlı olarak sıcak çarpması vakalarında artış yaşandığını bildirdi.
Yükselen hava sıcaklıklarının sağlık üzerinde önemli riskler oluşturabileceğine dikkati çeken Gemcioğlu, uzun süre sıcak havaya maruz kalınmasından dolayı vücut ısısı yükseldiği için kişinin sıcak çarpması yaşayabildiğini aktardı.
Gemcioğlu, sıcaklıkların artmasına bağlı acil servis başvurularının da yükselebildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bu dönemde acil servislere sıcak çarpması şikayetleriyle başvurularda artış olabiliyor. Çoğu hasta hafif semptomlarla başvurup sıvı tedavisiyle kısa sürede taburcu edilebiliyor. Santral sinir sistemi fonksiyonu bozukluğuyla gelen hastaları hastaneye yatırarak tedavi etmek gerekiyor. Özellikle bu dönemde hava sıcaklığının 38-40 dereceye ulaşması ve nemle birlikte terlemeyle ısı kaybımız azalırken, vücut sıcaklığımız bir anda yükselebiliyor. Bu dönemde sıcak çarpmasında artış oluyor bu hasta gruplarında.
Bilişsel fonksiyonları yerinde ve kronik hastalığı olmayan kişiler serin yere geçerek ve yeterli miktarda sıvı alarak sıcak çarpmasını kolayca atlatabilirken, sıcak çarpmasını atlatamayan kişiler ise ciddi problemlerle acil servislere gelebiliyor."
"Bilinç bulanıklığı, uyku hali gibi ciddi tablolar ortaya çıkabiliyor"
Gemcioğlu, "Sıcak çarpmasının ilk belirtileri arasında kişide terleme, terlemenin azalmasıyla birlikte çarpıntı, zayıf veya hızlı nabız, bulantı, kusma, kas krampları ve baş ağrısı görülebiliyor." dedi.
YAŞLI VE BEBEKLER DİKKAT
Bebekler, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve gebelerin vücut ısısının yükselmesine daha duyarlı olduğunu, bu nedenle sıcak çarpmasının bu kişilerde daha sık görüldüğüne dikkati çeken Gemcioğlu, "Biz terleyerek vücut ısımızı kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Riskli grupta olan kişilerde, vücut ısısı 39-40 dereceye çıkabiliyor. Bu durumla birlikte bulantı, kusma, kas krampları, ciltte kuruluk ve daha da ileri düzeylerde merkezi sinir sisteminin etkilenmesine bağlı olarak bilinç bulanıklığı, uyku hali gibi ciddi tablolar ortaya çıkabiliyor." bilgisini verdi.