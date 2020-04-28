Sıcak havaların favori içeceği: Churchill (Çörçil) nedir, nasıl yapılır?
Churchill (Çörçil), özellikle yaz aylarında en çok tercih edilen içeceklerin başında geliyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, hemen her menüde gördüğümüz, adını çok sık duyduğumuz churchill hakkında bilgiler verdi.
İşte yaz aylarının favori içeceği ve iftardan sonra içmek istediğiniz churchill hakkında merak edilenler...
Churchill (çörçil) nedir?
Sıcak hava ve maruz kalınan güneş ışınları vücuttaki harareti artırıyor. Vücut ısısının yükselmesi, terleme yoluyla vücutta sıvı ve elektrolit kaybına sebep oluyor. Bu yüzden de başta su olmak üzere çeşitli ve doğal içecekler ile vücutta sıvı-elektrolit dengesini sağlamak gerekiyor.
Son yıllarda, bir akım şeklinde pek çok kafede ve restoranda içecekler menüsünde churchill (çörçil) adı görülüyor. Yapımı çok basit olan bu içecek sıcak yaz günlerinde vücuda sıvı, elektrolit, mineral ve vitamin katkısı sağlıyor.
Churchill'in faydaları neler?
Çörçil, mide bulantısı, baş dönmesi, halsizlik ve yorgunluk gibi günlük şikayetlere iyi geliyor.
Vücuttaki sıvı-elektrolit kaybını dengeliyor.
Gerek sodadaki elektrolitler gerekse eklenen eser miktardaki tuz, vücudun elektrolit eksiğini tamamlıyor. İçerikteki tuz bir yandan da vücutta daha fazla su tutulmasını sağlıyor.
Bununla birlikte 200 ml. soda elektrolitlerin yanında sıvı ihtiyacını karşılarken limon da C vitamini sağlıyor ve ferahlık etkisi yaratıyor. Benim kendi tercihim olarak kattığım nane ise hem limonun ferahlatıcılığını pekiştiriyor hem de çörçile güzel bir aroma katıyor.
Churchill'in zararları var mı?
Çörçilin tamamen masum ve sınırsız tüketilebilecek bir içecek değildir. Öncelikle sıcak ve terleme ile sıvı elektrolit kaybının arttığı yaz günlerinde hem bilinen etkileri hem de ferahlatıcı etkisi ile çörçilin iyi bir sıvı-elektrolit kaynağı olabileceğini belirtmek gerekir. Ancak bu cümlenin hemen ardından hiçbir içeceğin “su” yun yerini tutamayacağını da kalın harflerle eklememek olmaz.