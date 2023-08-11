Sıcak havalar sanayi esnafını çıldırttı! Tamir kanalını havuza çevirdiler
Tokat'ın Nikhisar ilçesinde bunaltıcı sıcaklara dayanamayan sanayi esnafı çareyi havuzda buldu. Tamir havuzuna su doldurup yüzdüler.
Niksar ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren makasçı tamirhane dükkanının sahibi Aziz Erdem, kavurucu sıcaklarda serinlemenin çözümünü tamirhane dükkanının yanında bulunan araç tamir kanalını havuza dönüştürmekte buldu.
Son günlerde Tokat'ta kavurucu sıcakların etkisini artırması üzerine Erdem, dükkanının önündeki araç tamir havuzunu suyla doldurdu. Erdem ve diğer esnaflar hem çalışıp hem de havuzun tadını çıkarıyor.
Sanayi sitesindeki diğer iş yeri çalışanlarının da havuza ilgi gösterdiğini söyleyen Erdem, çevredeki sanayi esnaflarının ve yolu sanayiye düşen sürücülerin su dolu kanala girerek rahatlıkla serinleyebileceğini söyledi.
“Karpuz da kesiyoruz, herkesi bekliyoruz"
Aşırı sıcaklardan bunaldıklarından araç tamir kanalını havuza dönüştürdüklerini belirten Aziz Erdem, “Sıcak havaların bizi bunaltmasıyla kafamda bir fikir oluştu. Dükkanda iki tane tamir kanalı var, birisi ihtiyaç fazlasıydı. Birini suyla doldurup havuza çevirdik."