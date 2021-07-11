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Sıcak havalar en çok ona yaradı sipariş yağıyor! Elazığ'da dedesinden miras kaldı

İhlas Haber Ajansı
Sıcak havalar en çok ona yaradı sipariş yağıyor! Elazığ'da dedesinden miras kaldı

ELAZIĞ'da yaşayan Bardakçı ailesi dedelerinden kalan tesiste 76 yıldır üretime devam ediyor. Sıcak havalar kentte en çok Bardakçı ailesine yaradı.

Sıcak havalar en çok ona yaradı sipariş yağıyor! Elazığ'da dedesinden miras kaldı

Elazığ’ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde Bardakçı ailesi tarafından 76 yıl önce soğuk hava deposu kuruldu. Gökhan Can Bardakçı (42), dedesinin babası tarafından kurulan soğuk hava deposunun işletmesini gelişen teknolojiye rağmen halen sürdürüyor.

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Sıcak havalar en çok ona yaradı sipariş yağıyor! Elazığ'da dedesinden miras kaldı

Bardakçı ailesi, yazın günde ortalama 1 ton buz üretimi yaparak kentin buz ihtiyacını karşılıyor. 

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Sıcak havalar en çok ona yaradı sipariş yağıyor! Elazığ'da dedesinden miras kaldı

Kalıp kalıp üretilen buzlar, fırıncı, balıkçı ve müşterilere satılıyor.

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Sıcak havalar en çok ona yaradı sipariş yağıyor! Elazığ'da dedesinden miras kaldı

Eskisi kadar olmasa da halen buza talep olduğunu belirten Gökhan Can Bardakçı, bir aile şirketi gibi çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

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