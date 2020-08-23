Sıcak hava balonları 5 ay sonra Kapadokya semalarında!
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, mart ayında geçici olarak durdurulan sıcak hava balonu uçuşları yeniden yapılmaya başlandı.
Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti olan Kapadokya Bölgesinde 5 aylık aranın ardından sıcak hava balon turları bu sabah itibarıyla yeniden başladı.
Özellikle Rus ve Avrupalı turistlerin büyük ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları bu sabah 20 balonun havalanması ile başladı. Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarına katılan yerli ve yabancı turistler sosyal mesafe kuralları ve maskeler ile balon sepetlerine binerken gökyüzünde balonların görsel şöleni başlamış oldu. Kapadokya’da bu sabah saatlerinde başlayan balon turlarını AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz de izledi.
AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz yaptığı açıklamada Türkiye’nin incisi, Türkiye’nin gözbebeği Kapadokya bölgesinin süsleri olan sıcak hava balon turlarının bu sabah itibarıyla başlamasından dolayı çok mutluyuz dedi. Açıkgöz, “Tekrar hamd olsun. Türkiye’nin incisi, Türkiye’nin gözbebeği, Kapadokya bölgesinin süsleri olan balonlara yeniden başladık.
Balon turlarına 5 ay ara verdik. Dünyadaki en çok balon uçuşunun olduğu Kapadokya bölgesinin süsüdür. Hem Türk turizmine katkısı açısından bölgenin zenginleşmesi ve turizmi çekmesi açısından sıcak hava balonları çok önemliydi. Bugün yeniden bismillah diyerek başladık. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisi var. Sosyal mesafeye, hijyene ve maskeye dikkat ederek inşallah uçuşlarımız başladı. Bundan sonra da artarak devam edecek. Bölgemizde Rus turistlerimiz var, Avrupalı turistlerimiz var. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Gökyüzünün süsü olan sıcak hava balon turlarımız başladı. Tüm Türkiye’ye hayırlı olsun” diye konuştu.