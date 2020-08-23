Sıcak hava balonları 5 ay sonra Kapadokya semalarında!

Balon turlarına 5 ay ara verdik. Dünyadaki en çok balon uçuşunun olduğu Kapadokya bölgesinin süsüdür. Hem Türk turizmine katkısı açısından bölgenin zenginleşmesi ve turizmi çekmesi açısından sıcak hava balonları çok önemliydi. Bugün yeniden bismillah diyerek başladık. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisi var. Sosyal mesafeye, hijyene ve maskeye dikkat ederek inşallah uçuşlarımız başladı. Bundan sonra da artarak devam edecek. Bölgemizde Rus turistlerimiz var, Avrupalı turistlerimiz var. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Gökyüzünün süsü olan sıcak hava balon turlarımız başladı. Tüm Türkiye’ye hayırlı olsun” diye konuştu.



