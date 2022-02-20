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Sıcağı görenler telefona sarıldı! Turistlerin denizin keyfini çıkardı: Antalya kışı erken uğurladı

Sıcağı görenler telefona sarıldı! Turistlerin denizin keyfini çıkardı: Antalya kışı erken uğurladı

ANTALYA’da hafta sonu hava sıcaklığı 19 dereceye kadar çıkarken, güneşi gören turistler ve vatandaşlar sahillere akın etti. Bol bol güneşlenen vatandaşlar, kar manzarası eşliğinde denize girdi.

Sıcağı görenler telefona sarıldı! Turistlerin denizin keyfini çıkardı: Antalya kışı erken uğurladı

Turizm kenti Antalya yaz mevsimini erken yaşıyor. Kentte hava sıcaklığı 19 derece, nem oranı yüzde 55 ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece olarak kayıtlara geçti. 

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Sıcağı görenler telefona sarıldı! Turistlerin denizin keyfini çıkardı: Antalya kışı erken uğurladı

Hafta sonu güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar ve turistler, kar kaplı Beydağları'nı gören berrak deniziyle ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti.

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Sıcağı görenler telefona sarıldı! Turistlerin denizin keyfini çıkardı: Antalya kışı erken uğurladı

Aileleriyle birlikte sahile gelenler, piknik yapıp bol bol güneşlendi. 

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Sıcağı görenler telefona sarıldı! Turistlerin denizin keyfini çıkardı: Antalya kışı erken uğurladı

Bazı vatandaşlar Akdeniz’in berrak sularında kulaç atarken, bazıları da temiz havada spor yapmayı tercih etti.

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