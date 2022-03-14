Sıcağı gören Ruslar ve Ukraynalılar akın etti! Antalya'da denizin keyfini çıkardılar: Altın arayan da var
ANTALYA’nın Alanya ilçesinde çoğunluğunu Rus ve Ukraynalıların oluşturduğu turistler, güneşli havayı fırsat bilip sahile gelerek denizin keyfini çıkardı.
Türkiye’nin birçok ilinde kar ve soğuk hava dalgası etkili olurken, Alanya ilçesinde yazı andıran görüntüler ortaya çıktı.
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İlçede hava sıcaklığının 13, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldü.
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Çoğunluğu Rus ile Ukraynalı turistlerin uğrak yeri olan Damlataş Plajı’nda yabancı turistler deniz ve güneşin tadını çıkardı.
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Bazı turistler Akdeniz’in berrak sularında kulaç atarken, bazıları da güneşlenmenin tadını çıkardı.
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