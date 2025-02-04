Sibirya'dan geldi, çok kuvvetli yağacak! AKOM İstanbul için kar saatini duyurdu

Soğuk hava dalgasının etkili olması beklenen illerden biri de megakent İstanbul! İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan duyuruya göre kar yağışı İstanbul kapılarına dayandı. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak?