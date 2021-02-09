Siber suçluların ağına düşmemek için iOS ve iPadOS güncellemelerini yapın

Kaspersky Güvenlik Analisti Victor Chebyshev, konuyla ilgili olarak şunları söylüyor:

''Bir iPhone veya iPad'e virüs bulaştırmanın ve cihazdaki verileri ele geçirmenin çok zor olduğu bilinen bir gerçek. Bununla birlikte bu cihazları hedefleyen Drive-By-Download adında etkili bir virüs bulaştırma yöntemi mevcut. Bir, hedefin yalnızca saldırganların kodunu çalıştırmak için tarayıcıdaki güvenlik açığını kullanan bir özel tasarlanmış bir web sayfasını ziyaret etmesini gerektiriyor.''