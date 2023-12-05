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‘Sibel'im yaşasın’ diye ağladı katil çıktı Sibel Kayman'ın hüzünlü hikayesi meğer 2 aylıkken...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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‘Sibel'im yaşasın’ diye ağladı katil çıktı Sibel Kayman'ın hüzünlü hikayesi meğer 2 aylıkken...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde erkek arkadaşının tabancayla göğsünden vurup öldürdüğü Sibel Kayman’ın hüzünlü hayat hikayesi ortaya çıktı. Kayman’ın henüz 2 aylıkken babasının da cinayete kurban gittiği öğrenildi.

‘Sibel'im yaşasın’ diye ağladı katil çıktı Sibel Kayman'ın hüzünlü hikayesi meğer 2 aylıkken...

Olay, dün sabaha karşı Erenler Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Sibel Kayman (25) ile evine gelen erkek arkadaşı M.K. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.K. yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Sibel Kayman'a bir el ateş etti. Göğsüne kurşun isabet eden Sibel Kayman, kanlar içinde yere yığıldı.

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‘Sibel'im yaşasın’ diye ağladı katil çıktı Sibel Kayman'ın hüzünlü hikayesi meğer 2 aylıkken...

Olayın ardından M.K., "kız arkadaşım intihar etti" diyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti. 

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‘Sibel'im yaşasın’ diye ağladı katil çıktı Sibel Kayman'ın hüzünlü hikayesi meğer 2 aylıkken...

Kız arkadaşıyla arbede sırasında kolundan yaralanan M.K. gözaltına alındı. M.K., kız arkadaşının intihar ettiğini iddia etse de gerçek ortaya çıktı. 

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‘Sibel'im yaşasın’ diye ağladı katil çıktı Sibel Kayman'ın hüzünlü hikayesi meğer 2 aylıkken...

Olaya ilişkin geniş çaplı başlatılan incelemelerde genç kızın cinayete kurban gittiği tespit edildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.

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