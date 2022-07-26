Sibel Turnagöl'ün eşi Çiftkurtlar Otomotiv'in sahibi 'dolandırıldım' diye savcılığa koştu! "828 milyon liram gasbedildi"

Eski manken ve oyuncu olan Sibel Turnagöl'ün 2012'de dünyaevine girdiği Çiftkurtlar Otomotiv sahibi iş insanı eşi Mehmet Çelik 828 milyon lira dolandırıldığını açıkladı. İş insanı Çelik, Kuran Yapı ve bir avukat grubu tarafından 46 milyon lira değerindeki, 12 bin metrekarelik arsasının bir kısmının dolandırıcılıkla elinden alındığını iddia etti. Mehmet Çelik dolandırıcılık iddiası ile şikayetçi olunca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.