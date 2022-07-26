Sibel Turnagöl'ün eşi Çiftkurtlar Otomotiv'in sahibi 'dolandırıldım' diye savcılığa koştu! "828 milyon liram gasbedildi"
Kerem Alışık'ın eski eşi manken ve oyuncu Sibel Turnagöl'ün 2012'de dünya evine girdiği eşi iş insanı Mehmet Çelik bir avukat grubu tarafından dolandırıldığını açıkladı. İş insanın 828 milyon lira değerindeki arsasının dolandırıcılık yöntemi ile elinden alındığını iddia etti.
Eski manken ve oyuncu olan Sibel Turnagöl'ün 2012'de dünyaevine girdiği Çiftkurtlar Otomotiv sahibi iş insanı eşi Mehmet Çelik 828 milyon lira dolandırıldığını açıkladı. İş insanı Çelik, Kuran Yapı ve bir avukat grubu tarafından 46 milyon lira değerindeki, 12 bin metrekarelik arsasının bir kısmının dolandırıcılıkla elinden alındığını iddia etti. Mehmet Çelik dolandırıcılık iddiası ile şikayetçi olunca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1992 yılında Kerem Alışık'la olan dört yıllık evliliğini bitiren ünlü oyuncu Sibel Turnagöl 20 yıl sonra 2012 yılında hayatını Çiftkurtlar Otomotiv sahibi iş insanı Mehmet Çelik ile birleşirmişti.
Ünlü oyuncunun eşi daha önce şirketine konkordato istemesiyle gündeme gelen Kuran Yapı ve bir avukat gurubunun kendisini 828 milyon dolandırdığını iddia ederek şikayetçi oldu.
Olay 2016 yılı içerisinde meydana geldi. Mehmet Çelik eşi Sibel Turnagöl'ün avukatlığını yapan Saniye Ülgen'in isteği üzerine oğlu Nijad Bilge Ülgen'i sigortalı çalışmak üzere Çiftkurtlar firmasına aldı.