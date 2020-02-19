Sibel Gökçe İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradığını söyledi 12 bin TL ceza
Eski oryantal Sibel Gökçe, geçtiğimiz yıllarda İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradığını iddia etti. Tatlıses, bu iddiayı affetmedi, Gökçe, 12 bin TL ödemek zorunda kaldı.
Geçtiğimiz senelerde yayımlanan 'Aramızda Kalsın' adlı magazin programına çıkan eski oryantal Sibel Gökçe, İbrahim Tatlıses hakkında olay iddialarda bulunmuş, kendisine tecavüz ettiğini söylemişti. 20 yaşındayken kendisini kandırdığını iddia edip tecavüze uğradığını iddia eden Sibel Gökçe'yi İbrahim Tatlıses, affetmedi.
Dilek Yaman'ın haberine göre, Sibel Gökçe'nin televizyon programında tecavüz iddiasının ardından İbrahim Tatlıses, anında harekete geçti. İtibarının zedelendiğini söyleyen Tatlıses, "İftira ve hakaret içeren bu asılsız ifadeleriyle onurum kırıldı, itibarım zedelendi. Ben kimseye tecavüz etmedim" diyerek tazminat davası açtı.
60 bin liralık tazminat davası açan İbrahim Tatlıses, yalnızca Sibel Gökçe'den değil TV kanalı, program yönetmeni ve yapımcısını da suçladı.
Tatlıses'in avukatı, hiçbir gerçekliği ve dayanağı olmayan bu çirkin ve asılsız iddia yüzünden müvekkilinin yaşantısının olumsuz yönde etkilendiğini belirtti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada geçtiğimiz günlerde karar verildi.