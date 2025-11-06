Taze babaanne Sibel Can'dan can alıcı pozlar! Gömleğinin düğmelerini açtı kameranın önüne geçti

"KIYAFET MÜZİĞİN GÖRÜNMEYEN BİR PARÇASI"

Can, beyaz gömlek-ceket kombiniyle dikkat çekti. Gömlek düğmelerini açarak dantelli sütyenini de gösteren ve pozlar veren Sibel Can, "Kıyafet müziğin görünmeyen bir parçasıdır. Ben hep şuna inanırım; ses kalpten gelir ama duruş da o sesi taşır. İnsanlar belki ilk anda duruşunuzdan etkilenir ama yıllar sonra hafızalarda kalan şey daima sestir. Çünkü ses duyguların en yalın halidir." dedi.