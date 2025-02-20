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Sibel Can'ın yeni imajı şaşırttı! Ünlü ismi görenler tanımakta zorlandı

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Sibel Can'ın yeni imajı şaşırttı! Ünlü ismi görenler tanımakta zorlandı

Usta sanatçı Sibel Can, yeni albümü için imaj değiştirdi. Yıllarca saçlarını siyah veya kahverengi tonlarda kullanan ünlü şarkıcıyı görenler oldukça şaşırdı.

Sibel Can'ın yeni imajı şaşırttı! Ünlü ismi görenler tanımakta zorlandı

Güçlü sesi, kıvrak dansları ve güzelliğiyle yıllardır sahnelerin tozunu attıran Sibel Can, tercih ettiği sahne kostümleriyle de sık sık adından söz ettiriyor. 

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Sibel Can'ın yeni imajı şaşırttı! Ünlü ismi görenler tanımakta zorlandı

Padişah, Çakmak Çakmak ve Vallahi Yalan şarkılarıyla adından söz ettiren başarılı şarkıcı Sibel Can, şimdilerde yeni albümünün heyecanını yaşıyor. 

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Sibel Can'ın yeni imajı şaşırttı! Ünlü ismi görenler tanımakta zorlandı

Albümünü sosyal medya hesabından tanıtan şarkıcı, aynı zamanda imaj değişikliği yaparak saçlarını sarıya boyadı. 

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Sibel Can'ın yeni imajı şaşırttı! Ünlü ismi görenler tanımakta zorlandı

Uzun yıllardır saçlarını koyu renkte kullanan Can'ın yeni imajını görenler tanımakta zorlandı. 

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