Sibel Can'ın yeni imajı şaşırttı! Ünlü ismi görenler tanımakta zorlandı
|
Usta sanatçı Sibel Can, yeni albümü için imaj değiştirdi. Yıllarca saçlarını siyah veya kahverengi tonlarda kullanan ünlü şarkıcıyı görenler oldukça şaşırdı.
Güçlü sesi, kıvrak dansları ve güzelliğiyle yıllardır sahnelerin tozunu attıran Sibel Can, tercih ettiği sahne kostümleriyle de sık sık adından söz ettiriyor.
15
Padişah, Çakmak Çakmak ve Vallahi Yalan şarkılarıyla adından söz ettiren başarılı şarkıcı Sibel Can, şimdilerde yeni albümünün heyecanını yaşıyor.
25
Albümünü sosyal medya hesabından tanıtan şarkıcı, aynı zamanda imaj değişikliği yaparak saçlarını sarıya boyadı.
35
Uzun yıllardır saçlarını koyu renkte kullanan Can'ın yeni imajını görenler tanımakta zorlandı.
45