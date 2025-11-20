Sibel Can’ın torunu Lina'nın 40'ı çıktı! Melisa Ural art arda paylaştı
Sibel Can’ın oğlu Engin Can Ural’ın kızı, torunu Lina’nın 40’ı çıktı. Melisa Ural, Instagram hesabından yeğeninin doğum günü kutlamasından renkli kareleri takipçileriyle paylaştı.
Geçtiğimiz haftalarda, Engin Can Ural ve eşi Merve Kaya Ural, ilk çocuklarını kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşadılar.
2022 yılında Bodrum’da muazzam bir düğünle dünya evine giren çift, doğum için Amerika’yı tercih etti. Şimdi ise ilk kez anne ve baba olmanın keyfini sürüyorlar.
Lina adını verdikleri kızlarının büyüdüğü mutlu evlilikleri devam eden Engin ve Merve Ural, sosyal medyada sevinçlerini paylaşıyor.
Melisa Ural, yeğeni Lina'nın 40’ı çıkan son halini Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Aile fotoğraflarına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.