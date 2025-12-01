Sibel Can ve Emir Sarıgül aşkında sıcak gelişme! Mustafa Sarıgül'den onay çıktı

“Evliliği istemeyen ve ‘Böyle çok daha mutluyum’ diyen kişi Sibel Can. Emir Sarıgül ise bu karara saygı duyuyor.”

Bu açıklama, daha önce sıkça ortaya atılan “gizli nikâh” iddialarını da bir kez daha yalanlamış oldu.