Sibel Can ve Emir Sarıgül aşkında sıcak gelişme! Mustafa Sarıgül'den onay çıktı
Ünlü şarkıcı Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül’ün uzun süredir konuşulan ilişkisinde flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce bu aşka soğuk baktığı iddia edilen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sonunda oğlunun mutluluğuna onay verdi.
Magazin dünyasının gündeminden düşmeyen çiftle ilgili en çarpıcı bilgi gazeteci Müge Dağıstanlı’dan geldi. Dağıstanlı, Yeniçağ gazetesindeki köşesinde şu ifadeleri kullandı:
“Evliliği istemeyen ve ‘Böyle çok daha mutluyum’ diyen kişi Sibel Can. Emir Sarıgül ise bu karara saygı duyuyor.”
Bu açıklama, daha önce sıkça ortaya atılan “gizli nikâh” iddialarını da bir kez daha yalanlamış oldu.
Kulislere göre Mustafa Sarıgül, ilişkinin ilk dönemlerinde yaş farkı ve kamuoyu tepkisi nedeniyle endişeliydi. Ancak zamanla oğlunun mutluluğunu gören Sarıgül, ilişkiye tam destek verir hale geldi.
Müge Dağıstanlı’nın yazısında dikkat çeken bir detay daha var: Sibel Can, hayatındaki önemli kararları merhum iş insanı Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç ile paylaşıyor ve ondan akıl alıyor. Bu dostluk, magazin dünyasının az bilinen güçlü bağlarından biri olarak öne çıkıyor.