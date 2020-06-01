Sibel Can photoshop ayarını yapamadı instagramın diline düştü
Sibel Can, sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı. Sibel Can'ın takipçileri ünlü sanatçının fotoğrafında photoshop olduğunu belirtip yorum yağdırdılar.
Sürekli magazin gündemine aldığı ve verdiği kilolarla gündeme gelen şarkıcı Sibel Can, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı pozlarla yine gündeme geldi. Sanatçının fotoğraflarına yorum yağdıran bazı sevenleri pozlarda photoshop olduğunu söylediler.
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Sürekli photoshop yaptığı için eleştirilen Can’ın paylaştığı fotoğraflarda yine photoshop olduğu dikkatlerden kaçmadı. Şarkıcının konser görüntüleriyle bu fotoğraflar arasında fark olduğu görüldü. Can'ın paylaşımları yine dalga konusu oldu.
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Can daha öncede cam kenarında bir pozunu paylaşmış ancak camdan yansıyan gerçek halini fotoşoplamayı unutunca dalga konusu olmuştu.
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Sibel Can'ın bir başka vukuatı ise kızıyla olan fotosundaydı... Can o fotoda da çok eleştiri almıştı.
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