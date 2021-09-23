Sibel Can New York Times Square'de! Spotify'a teşekkür etti

Sibel Can, duygu ve düşüncelerini, "Dünyanın birçok ülkesinden kadın müzisyenlerin buluştuğu özel çalma listesinde yer almak beni inanılmaz mutlu etti. Emeklerimizin karşılığını bu şekilde almak gurur veriyor." sözleriyle dile getirdi. Sony Music Türkiye etiketiyle çıkan yeni teklisi Tarkan imzalı 'Adı Elveda Olsun' ile tüm dijital müzik marketlerde aynı anda kapak olarak büyük bir başarıya imza atan Sibel Can, Apple Music, Youtube, Fizy, Tidal, Deezer, Youtube Music, Muud ve iTunes Store'un yanı sıra Spotify Equal Türkiye çalma listesinin kapağında da eylül ayı boyunca kapakta yer alıyor.