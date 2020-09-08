Sibel Can konuşma yasağı çıkarttı! Uymazlarsa hapis cezası alacaklar
Kiloları ile sıkça gündeme gelen Sibel Can bu seferde 3 sunucuya konuşma yasağı cezası çıkartmasıyla Twitter'da gündem oldu.
Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Sibel Can'ın albüm kapağı için verdiği poz vermişti. Photoshop'u abartınca 50 yaşındaki Sibel Can genç kızlara dönmüştü.
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Albüm kapağıyla sosyal medyanın en konuşulanları arasına giren Sibel Can 3 sunucuya konuşma yasağı getirmesiyle yine gündem oldu.
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Sibel Can, hakkında hakaret ve aşağılayıcı ifadelerde bulundukları gerekçesiyle Uçankuş TV’de yayınlanan Hayatın İçinden programına dava açmıştı.
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Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, sanatçının kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle sunuculara konuşma yasağı getirdi.
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