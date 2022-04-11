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Sibel Can kaynana oluyor! Engincan Ural aşkı buldu evleniyor: İşte Hakan Ural'ın gelini Merve Kaya...

Sibel Can kaynana oluyor! Engincan Ural aşkı buldu evleniyor: İşte Hakan Ural'ın gelini Merve Kaya...

Sibel Can ve Hakan Ural'ın büyük oğlu Engincan evlilik yolunda ilk adımı attı.

Sibel Can kaynana oluyor! Engincan Ural aşkı buldu evleniyor: İşte Hakan Ural'ın gelini Merve Kaya...

Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural geçtiğimiz aylarda 30 yaşına basmıştı.

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Sibel Can kaynana oluyor! Engincan Ural aşkı buldu evleniyor: İşte Hakan Ural'ın gelini Merve Kaya...

Geçtiğimiz günlerde Dila Tarkan'ın düğününe katılan kardeşler, Melisa Ural ve Engincan Ural ile Emir Aksüt birlikte boy göstermişti. 

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Sibel Can kaynana oluyor! Engincan Ural aşkı buldu evleniyor: İşte Hakan Ural'ın gelini Merve Kaya...

Yakın arkadaşlarının düğününde nikah memuru kılığına girerek herkesi şaşırtan Engincan Ural'dan müjdeli haber geldi.

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Sibel Can kaynana oluyor! Engincan Ural aşkı buldu evleniyor: İşte Hakan Ural'ın gelini Merve Kaya...

Sibel Can'ın büyük oğlu Engincan Ural son olarak evleneceği haberleriyle gündem oldu.

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