Sibel Can kaynana oluyor! Engincan Ural aşkı buldu evleniyor: İşte Hakan Ural'ın gelini Merve Kaya...
Sibel Can ve Hakan Ural'ın büyük oğlu Engincan evlilik yolunda ilk adımı attı.
Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural geçtiğimiz aylarda 30 yaşına basmıştı.
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Geçtiğimiz günlerde Dila Tarkan'ın düğününe katılan kardeşler, Melisa Ural ve Engincan Ural ile Emir Aksüt birlikte boy göstermişti.
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Yakın arkadaşlarının düğününde nikah memuru kılığına girerek herkesi şaşırtan Engincan Ural'dan müjdeli haber geldi.
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Sibel Can'ın büyük oğlu Engincan Ural son olarak evleneceği haberleriyle gündem oldu.
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