Sibel Can ilk kazandığı parayla bakın ne almış! Ağızları açıkta bırakan cevap

Ayrıca ünlü şarkıcı, "Miami Vice… Ben onu hiç kaçırmazdım, tek izlediğim dizi diyebilirim. Bayılıyordum Miami'ye. Bir de ben sıcak, deniz seviyorum. O diziye kilitlenmiştim. Her caddesini ezbere biliyor gibiydim. O kadar çok sevdiğim bir yerdeydi. Hayal ediyordum gitmeyi. Melisa, Engincan küçüktü. Emir daha doğmamıştı. Miami tatili fikri oluştu bende.