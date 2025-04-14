Sibel Can ilk kazandığı parayla bakın ne almış! Ağızları açıkta bırakan cevap
Ünlü şarkıcı Sibel Can, İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Can, programdaki açıklamalarıyla gündeme oturdu. Ünlü şarkıcı, 'ilk paranızla ne aldınız?' sorusuna öyle bir yanıt verdi ki herkes şaşırdı.
Ünlü şarkıcı Sibel Can, geçtiğimiz gün İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Sibel Can, 'ilk paranızla ne aldınız?' sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.
Sibel Can o soruya, "Kazandığım ilk parayla 5 katlı bir apartman aldım. Altında dükkan da vardı" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı verdiği bu cevap sonrası sosyal medyada gündem oldu.
Ayrıca ünlü şarkıcı, "Miami Vice… Ben onu hiç kaçırmazdım, tek izlediğim dizi diyebilirim. Bayılıyordum Miami'ye. Bir de ben sıcak, deniz seviyorum. O diziye kilitlenmiştim. Her caddesini ezbere biliyor gibiydim. O kadar çok sevdiğim bir yerdeydi. Hayal ediyordum gitmeyi. Melisa, Engincan küçüktü. Emir daha doğmamıştı. Miami tatili fikri oluştu bende.