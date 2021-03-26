Sibel Can Hakan Altun Alev Alev dibe çakıldı Survivor Mucize Doktor'a büyük şok

Kanal D'de Sibel Can, Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici'nin bir araya geldiği Şarkılar Bizi Söyler'in dün akşamki bölümünde Cem Yılmaz ve Zafer Algöz konuk oldu. Reytinglerde haftalardır hüsrana uğrayan programı Yılmaz ve Algöz de kurtaramadı. Şarkılar Bizi Söyler bu hafta da ilk 10'a girmeyi başaramadı.