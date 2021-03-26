Sibel Can Hakan Altun Alev Alev dibe çakıldı Survivor Mucize Doktor'a büyük şok
25 Mart 2021'in reyting sonuçları Sibel Can ve Hakan Altun'un Şarkılar Bizi Söyler programı ve Alev Alev'i hüsrana uğrattı. Mucize Doktor ve Survivor ise reytinglerde umduğunu bulamadı.
Kanal D'de Sibel Can, Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici'nin bir araya geldiği Şarkılar Bizi Söyler'in dün akşamki bölümünde Cem Yılmaz ve Zafer Algöz konuk oldu. Reytinglerde haftalardır hüsrana uğrayan programı Yılmaz ve Algöz de kurtaramadı. Şarkılar Bizi Söyler bu hafta da ilk 10'a girmeyi başaramadı.
Survivor'un son bölümünde birleşme partisi öncesi son ödül oyununda karşı karşıya gelen ünlüler ve gönüllüler, kıran kırana mücadele etti. Heyecanın dorukta olduğu program reytinglerde umduğu sonucu elde edemedi.
Bir asker uğurlaması sırasında meydana gelen zincirleme trafik kazası bütün civar hastaneleri alarma geçirdiği Mucize Doktor seyirciyi ekran başına kilitledi. Zirvede güçlü rakipleri karşısında mücadelesini sürdüren Mucize Doktor zirveyi kapamadı.
Cemre evin içinde Çelebi'nin açığını ararken, Tomris'ten aldığı fikirle Çelebi'yi durdurmanın yolunu bulduğu Alev Alev'in 20. bölümünü reytinglerde dibe çakıldı.
İşte perşembe günü reytingleri...