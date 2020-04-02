Sibel Can 14 gün kuralını hatırlatarak 'Evde kal' çağrısı yaptı
Koronavirüs salgını Türkiye'de hızla yayılmaya devam ederken ünlü şarkıcı Sibel Can da 'Evde kal' çağrısı yaptı ve koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanması gereken 14 gün kuralını hatırlattı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlere kapanan ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarıyla ve canlı yayınlarla sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Sibel Can da koronavirüs salgını Türkiye'de yayılmaya devam ederken hayranlarına çağrı yaptı.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Sibel Can, şunları yazdı:
''Tüm insanlık olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. İçinde bulunduğumuz süreci kendimiz izole ederek ve yapmamız gereken 14 kuralı unutmadan, unutturmadan tedbirli bir şekilde geçirelim.''
''Lütfen kendimizi ailelerimizi, sevdiklerimizi ve büyüklerimizi evde kalarak koruyalım. Sağlık çalışanlarımızın bu dönemde ne kadar fedakarca çalıştığını unutmadan onlara daha fazla yük bindirmemek için tüm tavsiyelere harfiyen uyalım.''
''Hayat eve sığar ve "Evde kal" hatırlatmasını tekrar ederek hayatın size iyi geldiği sizlerin de dünyaya ve güzel ülkemize iyi geldiğiniz günler diliyorum. Lütfen sabırla evde kalalım.''