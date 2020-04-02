Sibel Can 14 gün kuralını hatırlatarak 'Evde kal' çağrısı yaptı

Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Sibel Can, şunları yazdı:

''Tüm insanlık olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. İçinde bulunduğumuz süreci kendimiz izole ederek ve yapmamız gereken 14 kuralı unutmadan, unutturmadan tedbirli bir şekilde geçirelim.''