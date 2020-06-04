Sibel Bilgiç sevenlerine müjdeli haberi duyurdu! Kanseri yendim
2008 yılında gırtlak kanseri nedeniyle tedavi görmeye başlayan Bilgiç, sağlık durumu hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Sibel Bilgiç, iletişimci Özgür Aras'ın prodüktörlüğünü yaptığı sözü ve müziği Cengiz Tekin'e, müzik direktörlüğü ve düzenlemesi Alper Atakan'a ait yeni şarkısı 'Diyemedim' in klibi için kamera karşına geçti. Bilgiç, klip çekimi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Çocuk istiyorum": İki sene önce Sibel Bilgiç, "Bir çocuğum olsun çok istedim. Olmadı, olamadı. Kısmet. Allah nasip etsin inşallah diye cevapladı...
"Şuan hiçbir sorun yok": 2008 yılında gırtlak kanseri teşhisi nedeni ile tedavi gören Sibel Bilgiç 'e sağlık durumu sorulduğunda ise "Çok şükür başında yakalamıştık. Tedavi süreci geçirdim. Şuan hiçbir sorun yok. Allah kimseye göstermesin. Şifa bekleyenlere de Yaradan’ımdan şifa diliyorum." dedi.
"Demet ve Hande'yi beğeniyorum": Sibel Bilgiç, kendi jenerasyonumdan Demet Akalın ve Hande Yener 'i beğendiğini söyledi.