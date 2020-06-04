Sibel Bilgiç sevenlerine müjdeli haberi duyurdu! Kanseri yendim

"Şuan hiçbir sorun yok": 2008 yılında gırtlak kanseri teşhisi nedeni ile tedavi gören Sibel Bilgiç 'e sağlık durumu sorulduğunda ise "Çok şükür başında yakalamıştık. Tedavi süreci geçirdim. Şuan hiçbir sorun yok. Allah kimseye göstermesin. Şifa bekleyenlere de Yaradan’ımdan şifa diliyorum." dedi.