Show'un yeni bombası Kızılcık Şerbeti'nde türban sahnesi TT oldu! Faşist, özgürlük düşmanı

Gold Film imzası taşıyan ve bu ay ekrana gelmeye başlayacak olan dizinin fragmanındaki başörtüsü görüntüleri dikkatlerden kaçmadı. İdealist bir okul müdürü olan kadının, kızı ile birlikte alışverişe gittiği sırada türbanlı bir kadınla çarpıştığı sahne dikkat çekti. Türbanlı kadına 'Bunlar da her yerde ya' demesi' en çok konuşulan konu oldu.