Show'un türban numarası tutmadı Kızılcık Şerbeti resmen çakıldı sonu fena!
Show'un sona sakladığı son bombası Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz cuma günü ilk ekran sınavını verdi ve fena çakıldı. Büyük umutlarla başlayan, fragmanları haftalar öncesinden dönmeye başlayan dizi beklenen başarıyı gösteremedi. En büyük rakibi Yalı Çapkını ile yarışan Kızılcık Şerbeti reytinglerde fena çuvalladı.
En iddialı dizisini sona saklayan Show TV, önce rakiplerini uzaktan izledi ve son bombasını patlattı. Kızılcık Şerbeti dizisi 1. bölümü ile cuma günü ekrana geldi. İlk ekran sınavını veren dizi maalesef beklentiyi karşılayamadı. Ard arda tekrarı verilen diziyi seyirci benimseyemedi.
Kadrosunda Güneşin Kızları dizisi ile tanıdığımız Sıla Türkoğlu'nun olduğu Kızılcık Şerbeti dizisinde Evrim Alasya ve Doğukan Göngör gibi genç isimlerde yer alıyor. Dizi günler öncesinden dönmeye başlayan fragmanındaki başörtüsü tartışması ile gündeme bomba gibi düşmüştü.
Konusu ile sosyal medyayı ikiye bölen yapımın reyting sonuçlarındaki detay önce kanalı, sonra oyuncuları ve son olarak da seyirciyi şok etti.
Türban tartışmasının yeniden alevlendiği bu günlerde yayın hayatına başlayan diziye kesin izlenir gözüyle bakılırken ilk bölümden büyük bir yıkım yaşaması şaşırttı. Sibel Taşçıoğlu, Ömer Ünal, Müjde Uzman ve Abdullah Ünal gibi isimleri buluşturan Kızılcık Şerbeti'ndeki başörtüsü tartışması dizinin reyting sonuçlarına yansımadı.