Show'un türban numarası tutmadı Kızılcık Şerbeti resmen çakıldı sonu fena!

Kadrosunda Güneşin Kızları dizisi ile tanıdığımız Sıla Türkoğlu'nun olduğu Kızılcık Şerbeti dizisinde Evrim Alasya ve Doğukan Göngör gibi genç isimlerde yer alıyor. Dizi günler öncesinden dönmeye başlayan fragmanındaki başörtüsü tartışması ile gündeme bomba gibi düşmüştü.