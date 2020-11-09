Show'da sezon ortası büyük şok Kuzey Yıldızı'nda çekimler durdu!
Show TV'nin en çok izlenen, hem güldüren hem de duygulandıran, her bölümünde buram buram Karadeniz kokan dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'tan kötü haber geldi. 38. bölümü yayınlanan dizinin seti durdu.
Show TV'nin cumartesi akşamları yayınlanan komedi dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'tan seyirciyi üzen bir haber geldi. Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası'nda çekilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin çekimleri korona engeline takıldı ve dizi seti durdu.
Evlilik hayali kurarken Kuzey'in İstanbul'a üniversite okumak için gitmesiyle sevdalarının yarım kalmasını ve Kuzey'in evlenerek yeniden Karadeniz'e Yıldız'ın yanına gelmesini ve imkansızlıkla dolu aşklarının komik bir diller anlatıldığı dizi cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında.
Son günlerde pek dizi setinden ard arda gelen koronavirüs haberi bu kez de sevilen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'tan geldi. Dizideki bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Ordu'da çekimleri devam eden dizide koronavirüse yakalanan isim ise Kuzey'in 3 kızından biri olan Gökçe'yi oynayan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş olduğu ortaya çıktı.