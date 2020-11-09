Show'da sezon ortası büyük şok Kuzey Yıldızı'nda çekimler durdu!

Evlilik hayali kurarken Kuzey'in İstanbul'a üniversite okumak için gitmesiyle sevdalarının yarım kalmasını ve Kuzey'in evlenerek yeniden Karadeniz'e Yıldız'ın yanına gelmesini ve imkansızlıkla dolu aşklarının komik bir diller anlatıldığı dizi cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında.