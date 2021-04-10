Show TV'nin sevilen dizisinde koronavirüs paniği 22 kişi birden koronaya yakalandı
TÜRKİYE'de artan koronavirüs vakaları dizi setlerini de vurdu. Show TV'nin sevilen dizisinde büyük panik yaşandı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'de son günlerde hızla artış gösterdi. Ünlü oyunculardan kötü haberler gelmeye başladı. Yüzlerce kişinin bir arada çalıştığı set ortamları ise git gide tehlikeli bir hal almaya başladı. Son kötü haber Show TV'nin sevilen dizisinden geldi.
Show TV'nin en çok izlenen yapımları arasında yerini alan başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü ve Cihangir Ceyhan'ın rol aldığı Alev Alev dizisi setin de koronavirüs etkisi altına girdi.
Sette yapılan testler sonucu 22 kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Test sonuçlarının çıkmasının ardından çekimler apar topar durduruldu.
Alev Alev: Kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak dizi, bir yangın sonucunda hayatları tahmin etmedikleri yönlere savrulan üç kadının hikayesini ekranlara taşıyor.