Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'de son günlerde hızla artış gösterdi. Ünlü oyunculardan kötü haberler gelmeye başladı. Yüzlerce kişinin bir arada çalıştığı set ortamları ise git gide tehlikeli bir hal almaya başladı. Son kötü haber Show TV'nin sevilen dizisinden geldi.