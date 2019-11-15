Show TV'nin reytinglerde hayal kırıklığı yaratan Aşk Ağlatır dizisine bomba transfer

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı’nın bulunduğu Aşk Ağlatır dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Yayınlandığı Pazar günleri reyting yarışında Savaşçı, O Ses Türkiye ve Çok Güzel Hareketler 2'in gerisinde kalan diziye usta bir isim dahil oldu.