Show TV'nin reytinglerde hayal kırıklığı yaratan Aşk Ağlatır dizisine bomba transfer
Yayınlanan on bölümüyle kendisine göre bir izleyici kitlesi elde eden ancak reytinglerde beklediğini alamayan Aşk Ağlatır dizisinin kadrosuna ünlü bir isim dahil oldu.
Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı’nın bulunduğu Aşk Ağlatır dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Yayınlandığı Pazar günleri reyting yarışında Savaşçı, O Ses Türkiye ve Çok Güzel Hareketler 2'in gerisinde kalan diziye usta bir isim dahil oldu.
Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Sümbül Ağa karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Selim Bayraktar, Aşk Ağlatır'ı yeni bölümünden itibaren kadroya dahil olduğunu duyurdu. Bayraktar, son olarak Ufak Tefek Cinayetler'de rol almıştı.
Peki Selim Bayraktar kimdir?
Selim Bayraktar, 17 Haziran 1975 tarihinde Irak, Kerkük'de doğmuştur. Bir petrol şirketinde çalışmak için Irak’a giden Köyceğiz'li bir baba ile Kerkük'lü Türkmen annenin oğludur.
Bir ablası vardır. İlkokulu Kerkük'de okudu. Okuduğu okulu ziyaret eden Saddam Hüseyin tarafından Cumhuriyet Muhafızı askerleri olması için Selim’i de seçince; olmamak için kurşuna dizilmeyi göze alarak ailesiyle Türkiye’ye kaçtı.